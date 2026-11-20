Un maçon âgé de 25 ans, domicilié au quartier Ndamatou de Touba, a été placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt et de correction de Diourbel. Il est poursuivi pour avoir mortellement blessé son beau-frère, D. Diop, en lui tranchant la carotide. D’après L’Observateur, les faits se sont déroulés dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 novembre 2026, après une dispute domestique née d’un plat de thiéré que sa sœur ne lui aurait pas réservé pour le dîner.



Habitué à retrouver son assiette déposée près de la porte de sa chambre quand il rentrait tard des chantiers, M. Camara n’a rien trouvé ce lundi-là. En apprenant que sa sœur était aux fourneaux, il est allé lui demander des explications. Le ton est monté quand celle-ci lui aurait répondu sur un ton moqueur qu’elle n’avait rien gardé pour lui. Hors de lui, le jeune homme aurait alors sorti un long couteau de cuisine, menacé l’ensemble de sa parenté et saccagé la maison. Un membre de la famille, Nd. Dieng, s’est précipité au commissariat urbain de Ndamatou pour alerter la police, mais à l’arrivée des agents sur les lieux, le drame était déjà consommé. Ils ont découvert le corps sans vie de D. Diop, allongé sur le dos dans une mare de sang, la gorge profondément entaillée.



Deux coups de couteau en plein cou



La victime participait aux célébrations du Magal de Mbacké Kadior quand la famille l’a appelée à l’aide pour tenter de calmer le forcené. À son retour, une violente altercation a éclaté et D. Diop s’est interposé physiquement pour protéger son épouse. C’est à ce moment que M. Camara lui aurait porté deux coups de couteau en plein cou, sectionnant ses voies respiratoires et le laissant mourir sur place. Les sapeurs-pompiers de la 32e compagnie d’incendie et de secours de Touba ont ensuite transporté la dépouille vers la morgue de l’hôpital de Ndamatou, où le médecin-chef a procédé à une expertise médico-légale qui a confirmé la rupture de l’artère cervicale.



Présent sur les lieux et sous le choc, le suspect a été interpellé sans opposer de résistance, tandis que son arme a été placée sous scellé. Entendu sur procès-verbal, il aurait reconnu l’intégralité des violences en évoquant un accès de colère incontrôlé. À l’issue de sa garde à vue, il a été déféré au parquet de Diourbel et inculpé pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité devant la Chambre criminelle du Baol.