Une femme de 30 ans a reconnu avoir tué son fils de trois ans au quartier Mbal, à Touba. Interpellée par la police, Awa Ndiaye a expliqué son geste par la fatigue liée à la prise en charge de l'enfant, dont le père aurait abandonné les responsabilités parentales.



Les faits se sont produits hier lundi. Selon les informations contenues dans le rapport de police, le commissariat spécial de Touba a été alerté vers 9 h 50 d'un meurtre au quartier Mbal. Sur place, les policiers ont découvert le corps sans vie d'un garçon d'environ trois ans, étendu sur des ordures dans un terrain servant de dépotoir. Des blessures étaient visibles au niveau de sa gorge. Un petit couteau taché de sang a également été retrouvé à proximité du corps.



La mère de l'enfant, soupçonnée d'être l'auteure du crime, avait été retenue dans une maison voisine par des habitants. Elle a ensuite été conduite au commissariat pour les besoins de l'enquête.



« Il était devenu un fardeau que j'étais obligée de traîner partout »



Identifiée comme Awa Ndiaye, une femme de ménage domiciliée à Darou Marnane, elle a reconnu avoir égorgé son propre fils à l'aide d'un couteau acheté quelques minutes avant les faits dans une boutique du quartier Mbal.



Interrogée sur les raisons de son acte, la mise en cause a expliqué être épuisée par la prise en charge de l'enfant depuis son divorce avec son père, domicilié à Alouky, dans la région de Diourbel. Elle affirme que ce dernier ne participait plus à l'entretien de leur fils.



« Il était devenu un fardeau que j'étais obligée de traîner partout », a-t-elle déclaré aux enquêteurs.



D'après les éléments de l'enquête, la mère aurait d'abord donné du pain à manger à son fils avant de l'entraîner dans un bâtiment. Elle l'aurait ensuite couché sur le dos avant de lui trancher la gorge, en maintenant son pied sur lui, selon le journal Libération.



Au moment de son interpellation, des traces de sang étaient encore visibles sur son pied droit. L'enquête se poursuit pour établir toutes les circonstances de ce drame.