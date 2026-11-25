La traque contre les réseaux de passeurs s’intensifie dans la région de Saint-Louis. Onze convoyeurs présumés impliqués dans l’organisation de voyages clandestins ont été arrêtés par les éléments de la brigade de recherches de Saint-Louis (nord-ouest), à l’issue d’une série d’opérations menées simultanément dans plusieurs localités du département.



Selon les informations rapportées par la RFM dans son journal de 12 heures, les interpellations ont eu lieu à Ngallèle, Boudiouck, Khar Yalla, Ndiawsir et Rao.



Ces opérations ont permis de déjouer plusieurs tentatives de départ par voie maritime. Elles font notamment suite à l’interception, à Saint-Louis, d’une embarcation de fortune qui transportait plus d’une centaine de candidats à l’émigration irrégulière.



Après leur garde à vue et les premières investigations, les onze mis en cause ont été acheminés à Dakar. Ils ont été déférés devant le pôle judiciaire financier.