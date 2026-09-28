​Trafic de stupéfiants à Yoff : huit présumés membres d’un réseau interpellés par la Gendarmerie

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, les éléments de la brigade de Gendarmerie de la Foire ont interpellé à Yoff Tonghor, huit (08) individus, présumés membres d’un réseau impliqué dans le trafic de stupéfiants et de produits pharmaceutiques illicites.



Selon les informations recueillies, les gendarmes avaient été alertés par un renseignement faisant état de l’existence d’un vaste réseau opérant dans la zone de Yoff Tonghor.



Après plusieurs investigations, les éléments de la brigade de la Foire ont effectué une descente sur les lieux dans la nuit du 26 septembre 2026.



L’opération a permis l’interpellation de huit (08) présumés membres du réseau. Les gendarmes ont également saisi dix-neuf (19) comprimés d’ecstasy et vingt-deux (22) cornets de chanvre indien.



L’enquête se poursuit d’après le communiqué de la gendarmerie de ce lundi.

