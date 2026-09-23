​Traite sexuelle : une Sierra-Léonaise déférée au parquet à Ziguinchor

Une ressortissante sierra-léonaise, Isatu Fofana alias Joelle, a été déférée au parquet de Ziguinchor après son interpellation par l’antenne de la Dnlt. Elle était soupçonnée ‘’d’association de malfaiteurs, de proxénétisme, d’extorsion de fonds, de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle, ainsi que de faux et usage de faux’’, rapporte Libération.



L’enquête, déclenchée à la suite d’un renseignement, avait permis de localiser la mise en cause dans un appartement du quartier Castors. Les policiers y avaient découvert six jeunes filles sierra-léonaises âgées de 16 à 23 ans. Entendues séparément, les jeunes femmes avaient déclaré avoir été recrutées sous le prétexte d’un emploi légal avant d’être contraintes à se prostituer. Elles auraient été soumises à une dette de 2 millions de francs CFA et ne percevaient que 3 000 francs CFA par client, les recettes étant récupérées quotidiennement.



Les victimes avaient également dénoncé la confiscation de leurs documents et téléphones. Certaines auraient été enfermées et privées de nourriture et de vêtements après avoir refusé de se prostituer.

Lors de son audition, Isatu Fofana aurait reconnu plusieurs éléments des déclarations et affirmé appartenir à un réseau transnational opérant entre la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Elle aurait cité une Nigériane, Alida Flavour, comme étant la présumée dirigeante du réseau. L’exploitation de son téléphone aurait aussi permis de retrouver plusieurs reçus de transferts d’argent, présentés comme provenant des revenus de cette activité.