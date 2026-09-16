​Transferts de fonds : la diaspora a injecté 74 520 milliards de FCFA dans les économies africaines

Les transferts d’argent des migrants vers l'Afrique ont atteint 124,2 milliards de dollars (environ 74 520 milliards de FCFA) en 2025, selon le rapport du Fonds international de développement agricole (FIDA). Cette dynamique financière constitue un véritable pilier de résilience pour des millions de foyers à travers le continent, illustrant comment ces flux se transforment peu à peu d'une simple « bouée de sauvetage à la résilience » pour les familles.



D’après le rapport, l’Afrique de l'Ouest joue un rôle majeur dans cette configuration régionale en enregistrant 36,1 milliards de dollars (environ 21 660 milliards de FCFA) de flux sur la même période. Cette sous-région se distingue par une performance notable de ses coûts de transfert qui « sont descendus sous la barre des 5 %, s'établissant à 4,9 % pour les services non bancaires en 2025 ».



Cette baisse des frais, couplée à l'essor des réseaux d'argent mobile et des couloirs basés sur le franc CFA, favorise l'inclusion financière des populations. Le rapport souligne ainsi que « près de 23 % des transferts en Afrique de l'Ouest parviennent aux zones rurales », où ils soutiennent directement les économies locales face aux incertitudes économiques et climatiques.



Des pays comme le Nigeria, locomotive régionale avec 22,7 milliards de dollars (environ 13 620 milliards de FCFA) reçus, et le Sénégal avec 3,2 milliards de dollars (environ 1 920 milliards de FCFA), illustrent la vitalité de ces flux migratoires.