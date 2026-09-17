​Transport maritime : la ministre Amy Mara Dieye en mission au Caire pour concrétiser le projet de route commerciale avec l'Égypte

L'Égypte et le Sénégal étudient la création d'une route maritime commerciale directe entre les ports d'Alexandrie et de Dakar.



Ce projet bilatéral, discuté le 16 septembre 2026 par le ministre égyptien des Transports, Kamel El Wazir, et la ministre des Pêches et de l'Economie maritime Amy Mara Dieye, vise à doper les échanges économiques et à ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux entre l'Afrique du Nord et l'Ouest africain.



Selon la source See.News, cette liaison stratégique a pour ambition de « faciliter les échanges bilatéraux, à créer des circuits plus efficaces pour les exportations égyptiennes vers l'Afrique de l'Ouest et à améliorer l'accès des produits sénégalais aux marchés d'Égypte, du Moyen-Orient et des pays arabes ».



Le ministre égyptien a souligné que cette initiative « pourrait servir de point de départ à une coopération maritime plus large et contribuer à créer de nouveaux canaux de commerce et d'investissement ».

Au-delà de cette liaison, les discussions englobent le secteur de la construction navale et le développement du capital humain grâce à la formation de techniciens sénégalais.



Un comité de travail conjoint a ainsi été mis en place pour formaliser ces ambitions et « finaliser un projet d'accord de coopération entre l'Égypte et le Sénégal dans le domaine du transport maritime », rapporte le média égyptien.