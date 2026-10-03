​Trente ans d’engagement : Le Daara Aïcha Oummoul Mouminine célèbre trois décennies au service de l’éducation féminine et du Coran

Le Daara Aïcha Oummoul Mouminine a célébré ce samedi son trentième anniversaire. Cette cérémonie de commémoration a réuni les responsables de l'établissement et le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy. La rencontre a permis de dresser le bilan de trois décennies d'enseignement coranique et d'évoquer la gestion quotidienne ainsi que les difficultés de fonctionnement de l'établissement.



Fondée en octobre 1996, cette institution consacre ses activités à la formation intégrale des jeunes filles en associant mémorisation du Coran, sciences islamiques et enseignement général. Le centre accueille aujourd’hui 2 565 élèves, dont 1 336 pensionnaires internes. L'encadrement est assuré par un personnel de 239 employés, incluant 152 enseignants.



Lors de son intervention, la responsable de l'établissement, Aïcha Oumoul Mouminina, s'est remémoré les débuts de l'initiative. « L'école Aïcha Oumoul Mouminina n'était au départ que des idées, que des souhaits », a-t-elle déclaré. Elle a souligné la mission centrale de l'établissement axée sur l'instruction féminine. « Si tu formes un homme, tu as formé une seule personne ; mais si tu formes une femme, tu as formé toute la société », a-t-elle affirmé.



La fondatrice est également revenue sur les difficultés initiales liées à l'accès des femmes à l'enseignement coranique supérieur. « À l'époque où l'école a ouvert ses portes, l'apprentissage du Coran chez les femmes n'était vraiment pas ce qu'il est aujourd'hui. Les mémorisatrices que nous avons aujourd'hui n'existaient pas dans ces proportions », a-t-elle précisé.



Prenant la parole à son tour, le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a salué le rôle de l'établissement dans la promotion des valeurs éducatives et religieuses. « Cette école s'est souciée de deux choses essentielles auxquelles elle a accordé une immense importance : le Coran et les femmes », a-t-il indiqué. Le ministre a rappelé l'impact de cette formation sur le développement social du pays. « C'est cela seul qui permet à un pays, à une communauté et à un peuple de progresser et d'avancer », a-t-il ajouté.