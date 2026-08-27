​UDEN : Moussa Diallo accuse le ministère de la Formation Professionnelle et Technique de vouloir diviser le G7

Le Bureau exécutif national de l’Union démocratique des enseignants du Sénégal (UDEN) monte au créneau contre le ministère de la Formation Professionnelle et Technique. Le syndicat accuse la tutelle de vouloir « diviser les syndicats d’enseignants » .



«Le BEN de l'UDEN a appris avec stupéfaction que le ministère de la Formation Professionnelle et Technique veut prendre service en tentant de diviser les syndicats d'enseignants, ce qui apparaît clairement comme sa première mission et qui est inavouée», a dénoncé Moussa Diallo sur la Rfm, lors du bulletin de 12 heures.



Selon le secrétaire général national de l’UDEN, Moussa Diallo, le ministère a organisé un atelier consacré à la sélection des responsables de certains établissements de la formation professionnelle et technique sans associer l’ensemble des organisations syndicales représentatives.



« Dans le cadre de l'appel à candidatures annuel pour certains établissements de l'enseignement relevant de la formation professionnelle et technique, ce ministère a organisé un atelier de sélection de proviseurs en ne conviant que trois organisations syndicales sur les sept que compte le G7 », a-t-il expliqué.



Une situation que l’UDEN considère comme une exclusion. Selon Moussa Diallo, « cette démarche unilatérale et exclusive intervient dans un contexte où tous les G7 parlent d’une seule voix pour la défense de l’école publique et des travailleurs ».



Face à cette situation, l’organisation syndicale condamne fermement la tenue de cet atelier auquel elle affirme ne pas avoir été conviée. « C'est pourquoi l'UDEN condamne fermement l'organisation de cette session, aussi importante pour le système éducatif et ses acteurs, et à laquelle elle n'a pas été conviée », a-t-il martelé.



Elle estime que cette démarche pourrait porter atteinte aux règles encadrant la représentation des enseignants auprès du gouvernement. « L'UDEN dénonce aussi vigoureusement cette pratique qui vise manifestement à bafouer les dispositions de l'arrêté organique de la représentation des enseignants auprès du gouvernement, à diviser les G7 et à casser la dynamique unitaire », a affirmé Moussa Diallo.



L’UDEN demande ainsi l’annulation de l’atelier et la reprise du processus de sélection en associant l’ensemble des syndicats membres du G7. « C'est pourquoi l'UDEN exige l'annulation pure et simple de cet atelier partisan, la reprise du processus en associant l'ensemble des syndicats du G7 conformément à l'arrêté sur la représentativité, le respect et la considération des représentants des travailleurs », a martelé Moussa Diallo.



Il rappelle au « au ministre que l'unité du G7 n'est pas négociable et que tenter de diviser pour mieux régner est une erreur politique, une violation des règles, et ne saurait être un levier de management ».