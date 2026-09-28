​UEMOA 2025 : Une croissance robuste à 6,5 % et un système bancaire plus résilient

L’année 2025 s'était révélée dynamique pour l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), portée par une croissance robuste du PIB réel estimée à 6,5 % (contre 6,2 % en 2024), selon le Rapport annuel sur les conditions de banque dans l'UEMOA.



Cette embellie macroéconomique s'était accompagnée d'une nette maîtrise des prix, l'inflation s'étant établie en moyenne à 0,0 %. De plus, le déficit budgétaire global s'était replié à 3,3 % du PIB, tandis que le déficit du compte courant extérieur était descendu à 1,3 % du PIB.



Le paysage financier régional était demeuré résilient avec un réseau de 161 établissements de crédit (dont 136 banques et 25 établissements financiers). La qualité du portefeuille bancaire s'était améliorée, affichant un taux de dégradation brut en recul à 9,1 %. Parallèlement, la politique monétaire avait été assouplie en juin 2025, la BCEAO ayant réduit ses taux directeurs de 25 points de base pour les ramener à 3,25 %.



Concernant le financement de l'économie, les crédits mis en place avaient progressé de 6,0 % pour atteindre 22.857,9 milliards de FCFA. Les sociétés non financières avaient capté la majorité de ces ressources (70,5 %), tandis que les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) s'étaient partagé 49,1 % de l'enveloppe face aux grandes entreprises (50,9 %). Le taux d'intérêt débiteur moyen s’était légèrement contracté de 7 points de base pour s'établir à 6,69 %.



les nouveaux dépôts à terme (DAT) collectés par le système bancaire avaient bondi de 13,9 %, s’élevant à 12.178,1 milliards de FCFA. Le taux créditeur moyen associé à ces placements avait progressé pour atteindre 5,44 %. Ces performances avaient confirmé, selon les analyses macroéconomiques du Fonds monétaire international (FMI), que l’UEMOA bénéficiait d'une « forte croissance, d’une inflation dans la fourchette cible et de progrès dans la réduction des déséquilibres budgétaires et extérieurs ».