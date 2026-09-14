​UEMOA : Cap sur « IMPACT 2030 » pour transformer les économies régionales

À l'ouverture de la 6e session de sensibilisation des journalistes de l'UEMOA à Ouagadougou, ce lundi, 14 septembre, la Conseillère technique communication, Aminata Mbodj, s'exprimant au nom du Président de la Commission Abdoulaye Diop, a mis en lumière les ambitions de l'institution pour la décennie à venir.



Lors de la Cérémonie d'ouverture de la session de sensibilisation des journalistes des États membres de l'UEMOA sur les chantiers de l’Union, elle a rappelé que cette rencontre, qui se tient du 14 au 18 septembre 2026, vise à renforcer le partenariat avec la presse pour mieux faire adhérer les populations aux grands chantiers communautaires.



Au cœur des discussions de cette édition figurent la Vision prospective 2040 de l'UEMOA et le plan stratégique « IMPACT 2030 ». Ce dernier « fixe à la Commission une ambition claire à l’horizon 2030, devenir « une Institution agile, locomotive de l’approfondissement de l’intégration et de la transformation structurelle des économies de l’UEMOA ».



Durant ces cinq jours, les experts de la Commission présenteront aux professionnels des médias ces référentiels ainsi que les filières prioritaires. Ces programmes régionaux traduisent la volonté des plus hautes autorités de « transformer d’une manière structurelle les économies de notre espace communautaire ».