​UFOA-A U20 : Malick Daf poursuit la préparation avec un groupe de 25 joueurs

Après sa double confrontation face à la RDC, conclue par deux victoires (2-1 puis 3-0), le Sénégal U20 poursuit sa préparation en vue de l’UFOA-A U20. Malick Daf a convoqué un groupe de 25 joueurs pour ce nouveau regroupement, qui a débuté lundi et se poursuivra jusqu’au 13 octobre.



La liste est composée pour la plupart de joueurs déjà présents lors des précédents stages, notamment ceux qui avaient participé aux derniers matchs face à la RDC. Quelques nouveaux profils et retours viennent toutefois compléter le groupe. Plusieurs joueurs présents lors des deux matchs amicaux ne figurent cette fois pas dans la liste. C’est notamment le cas de Souleymane Ba, Mouhamed Niang, Ahmadou Bamba Faye et Cheikh Cherif Gueye.



À l’inverse, certains joueurs convoqués pour ce nouveau regroupement n’avaient pas participé aux matchs face à la RDC. C’est le cas de Birame Faye de l’ASC Jaraaf, Bakary Sagna des Espoirs de Guédiawaye, Boss Ndoye de Teungueth FC, Pape Alioune Ndiaye des Espoirs de Guédiawaye et Cheikh Sadibou Sadio de la Sonacos. Boss Ndoye avait notamment été convoqué lors des précédents stages avant de rejoindre la sélection U18, qui s’était rendue en France pour une double confrontation face aux Bleuets.



Ce regroupement constitue une nouvelle étape dans la préparation des Lionceaux avant l’UFOA-A U20. La compétition se déroulera au Mali du 15 au 30 octobre. Le Sénégal évoluera dans le groupe B aux côtés de la Mauritanie, de la Sierra Leone et du Liberia.

