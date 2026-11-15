​Ukraine-Russie : Comment Abou Dhabi s’est imposé comme le carrefour diplomatique incontournable

Dans une guerre dont les enjeux dépassent les divergences sur le terrain militaire pour toucher à l’avenir de la sécurité européenne et aux rapports de force internationaux, la médiation ne se résume plus à une simple tentative de réunir les adversaires autour d’une même table. Elle est devenue une épreuve de la capacité des États à instaurer la confiance et à préserver les canaux de communication entre des parties aux intérêts profondément antagonistes.



Dans ce contexte, les Émirats arabes unis se sont imposés comme une plateforme diplomatique en mesure d’accueillir le dialogue russo-ukrainien, en s’appuyant sur leurs relations équilibrées avec Moscou, Kiev et Washington, ainsi que sur un capital humanitaire constitué au fil d’opérations répétées d’échange de prisonniers. L’un des éléments les plus révélateurs de cette position tient au fait que les éloges adressés au rôle des Émirats ne proviennent pas d’une seule partie, mais des dirigeants des deux États en guerre, ainsi que de responsables américains et internationaux.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ainsi remercié les Émirats pour avoir mis à disposition une « plateforme fiable » pour les négociations, tandis que le président russe Vladimir Poutine a exprimé sa reconnaissance pour les efforts de médiation émiratis, continus et fructueux, dans le dossier des échanges de prisonniers. Cette convergence de positions confère à la médiation émiratie une valeur politique supplémentaire, tant il est généralement difficile d’obtenir des appréciations concordantes de deux parties engagées dans une guerre ouverte, particulièrement lorsqu’il s’agit du rôle d’un État offrant une plateforme de dialogue entre elles.



Des relations multiples face à la polarisation internationale

Les Émirats arabes unis entretiennent des relations stratégiques avec la Russie, parallèlement à leurs liens politiques et économiques avec l’Ukraine et à leur partenariat avec les États-Unis. Cette configuration leur offre une marge de manœuvre dans des dossiers où les intérêts internationaux s’opposent. Cela ne signifie pas que les positions de ces différentes parties convergent, ni que les Émirats disposent de la capacité d’imposer un règlement. Cette situation leur permet toutefois de disposer de multiples canaux de communication susceptibles d’être mobilisés au service des efforts humanitaires et politiques. L’importance de ces relations s’est manifestée à l’occasion de l’accueil, à Abou Dhabi, du dernier cycle de pourparlers trilatéraux réunissant des délégations de la Russie, de l’Ukraine et des États-Unis, les premières négociations directes de ce type depuis février 2026. Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a qualifié les discussions d’« extrêmement fructueuses », tandis que Zelensky les a décrites comme « constructives et porteuses d’un contenu important ».



Quant à Kushner, il a reconnu la difficulté de la mission, déclarant que « la réalité est qu’il n’existe actuellement aucune confiance entre les deux parties ». Un constat qui traduit l’ampleur du défi auquel se heurtent les efforts diplomatiques et souligne, dans le même temps, l’importance de mettre à disposition des plateformes capables de garantir la continuité du dialogue. Les appréciations exprimées par Moscou et Kiev revêtent une importance qui dépasse les simples marques de courtoisie diplomatique. Poutine avait déjà remercié le président des Émirats pour le succès de la médiation dans les opérations d’échange de prisonniers, saluant la continuité des efforts émiratis et leurs résultats sur le plan humanitaire. De son côté, Zelensky ne s’est pas contenté de remercier Abou Dhabi pour avoir accueilli les négociations : il a qualifié les Émirats de « plateforme fiable », apportant ainsi un témoignage direct de l’importance de l’environnement mis en place par le pays pour assurer la poursuite du dialogue.



Ces positions convergentes montrent que les Émirats ont réussi à préserver des relations opérationnelles avec les deux parties au conflit, malgré l’écart considérable qui les sépare sur l’avenir des territoires ukrainiens et la nature du règlement sécuritaire. La confiance diplomatique ne se construit pas uniquement à travers les déclarations. Elle nécessite des résultats répétés, démontrant la capacité du médiateur à tenir ses engagements. À cet égard, les Émirats ont annoncé avoir mené à bien 27 opérations de médiation entre la Russie et l’Ukraine, ayant permis l’échange de 8 537 prisonniers au 23 octobre 2026. Ce bilan constitue un indicateur de la continuité du rôle émirati, d’autant que les opérations d’échange nécessitent des accords réciproques et une coordination permanente dans un contexte marqué par l’absence de confiance entre les deux parties.



L’entente annoncée à l’issue des discussions d’Abou Dhabi vient ajouter une nouvelle dimension à cette dynamique, après que Zelensky a révélé l’examen d’une formule d’échange portant sur 1 000 à 1 500 prisonniers de chaque côté. Le chef de la délégation russe, Vladimir Medinski, a confirmé la conclusion d’un accord de principe sur un vaste échange, tandis que le général russe Alexandre Zorine a évoqué une opération susceptible de concerner plus d’un millier de personnes de chaque côté. Si l’accord est mis en œuvre selon les chiffres avancés, il constituera une avancée humanitaire majeure qui viendra enrichir le bilan de la médiation et renforcer l’importance des canaux de communication que les Émirats ont contribué à préserver entre Moscou et Kiev.



Abou Dhabi entre dans l’équation de la sécurité européenne

L’importance du dernier cycle de négociations dépasse le dossier des prisonniers, puisqu’il a également porté sur les garanties de sécurité, l’avenir des territoires ukrainiens et les arrangements sécuritaires en Europe. Kushner a déclaré que la conclusion d’un règlement durable exigeait des garanties de sécurité fiables et des engagements réciproques en faveur de la désescalade, soulignant que les différends territoriaux demeuraient parmi les dossiers les plus difficiles à traiter. Dans une évolution notable, l’émissaire américain a annoncé, le 13 novembre, que Moscou et Kiev avaient accepté d’associer les Européens au prochain cycle de négociations, élargissant ainsi le cadre des discussions aux parties directement concernées par l’avenir de la sécurité européenne.



Zelensky a salué cette initiative, soulignant l’importance de parvenir à une position commune entre l’Ukraine, les États-Unis et l’Union européenne, et insistant sur le fait que la sécurité de l’Europe ne pouvait être discutée sans les Européens. Cette évolution traduit l’élargissement du processus accueilli par Abou Dhabi, qui pourrait passer de discussions trilatérales à une formule de négociation multilatérale. L’accueil d’un cycle de négociations ne saurait être considéré comme la preuve d’une fin prochaine de la guerre, pas plus que l’ensemble des ententes politiques conduites par Washington ne peut être attribué à la médiation émiratie.



Toutefois, la capacité des Émirats à accueillir le dialogue, la répétition des opérations de médiation humanitaire et les marques de reconnaissance exprimées par Moscou, Kiev et Washington constituent des indicateurs tangibles de l’essor de leur présence diplomatique. Dans un monde marqué par la multiplication des crises internationales et l’érosion de la confiance entre les grandes puissances, la capacité à réunir les adversaires et à préserver les canaux de communication devient l’une des principales sources d’influence politique. Dans cette perspective, l’importance du rôle des Émirats ne réside pas dans la prétention d’avoir instauré la paix, mais dans la mise en place d’un processus humanitaire et diplomatique continu, permettant aux parties de rechercher des issues au conflit, même lorsque le règlement définitif semble encore hors de portée.



