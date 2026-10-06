​Université Assane Seck : le Professeur Moussa Baldé plaide pour trois campus à Ziguinchor, Sédhiou et Kolda

Le président du Conseil départemental de Kolda, le professeur Moussa Baldé, plaide pour une transformation de l’Université Assane Seck de Ziguinchor en une grande université de la Casamance, organisée autour de trois campus implantés à Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Il a formulé cette proposition lors de la session consacrée au vote du compte administratif du Conseil départemental de Kolda.



Pour le professeur Moussa Baldé, la mise en place d’une université à vocation interrégionale permettrait de mieux répondre aux besoins de formation des jeunes de la Casamance et de rapprocher davantage l’enseignement supérieur des populations.



Cette proposition intervient dans un contexte marqué par les préoccupations des conseillers départementaux concernant l’état d’avancement du chantier du centre délocalisé de l’Université Assane Seck à Kolda. Au cours des débats, plusieurs élus ont déploré les lenteurs enregistrées dans la réalisation de cette infrastructure universitaire.



Selon les conseillers, ces retards pénalisent les jeunes du Fouladou, contraints de se déplacer vers d’autres villes pour poursuivre leurs études supérieures.



Pour le président du Conseil départemental, l’enjeu dépasse ainsi la seule construction d’un centre délocalisé. Il s’agit, à terme, de penser une véritable architecture universitaire à l’échelle de toute la Casamance, avec des pôles complémentaires à Ziguinchor, Sédhiou et Kolda.



15 nouveaux postes affectés à Kolda, dont 6 médecins



Au cours de la session, le professeur Moussa Baldé a également annoncé une nouvelle concernant le secteur de la santé. Sur les 500 postes créés, 15 seront affectés à Kolda avec une obligation de résidence, dont 6 médecins.



Cette mesure devrait, selon le président du Conseil départemental, contribuer au renforcement des ressources humaines dans le secteur de la santé et, par conséquent, à l’amélioration de l’offre et de la qualité des soins dans la région.



L'affectation de ces nouveaux agents est ainsi présentée comme un renforcement attendu du dispositif sanitaire de Kolda, confronté depuis plusieurs années à des besoins importants en personnel qualifié.