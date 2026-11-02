​VBG à Kédougou : les femmes représentent 80 % des personnes reçues à la Boutique de droits

À Kédougou (sud-est), les violences basées sur le genre (VBG) se manifestent sous plusieurs formes. Les violences sexuelles et économiques sont particulièrement préoccupantes. Ces dernières sont souvent liées au manque de prise en charge des familles. Selon Kady Diallo, porte-parole des femmes, cette situation est à l’origine de nombreux problèmes dans les couples.



« Aujourd’hui, beaucoup de cas de divorce et de problèmes de violences basées sur le genre surviennent juste parce qu’il y a des défauts d’entretien dans les familles », a-t-elle expliqué sur les ondes de la Rfm lors du bulletin de 12 heures.



Les femmes sont les principales victimes de ces violences. Les chiffres de la Boutique de droits de Kédougou le confirment. Sur les 551 personnes reçues en consultation, 80 % sont des femmes, contre environ 20 % d’hommes.



Selon Maïmouna Ba, assistante à la Boutique de droits, les violences recensées sont de plusieurs ordres. « Par rapport aux violences dont les dames font l’objet, il y a la violence physique, la violence économique et la violence psychologique », a-t-elle précisé.



Pour lutter contre ce phénomène, les autorités administratives veulent mieux coordonner les actions et veiller au respect des droits des femmes. Le préfet de Kédougou, Elhadji Malick Sémou Diouf, appelle notamment à appliquer la stratégie nationale d’égalité et d’équité de genre, qu’il présente comme « le référentiel en matière de lutte contre les VBG.



À Kédougou, le principal défi reste de briser le silence, d’encourager les victimes à parler et de mieux protéger les femmes et les filles contre toutes les formes de violence.