​Vallée du fleuve Sénégal : comment l'agriculture contractuelle fait bondir le patrimoine des riziculteurs de 287 %

L’agriculture contractuelle s’impose comme un véritable levier d’enrichissement pour les petits producteurs de riz de la vallée du fleuve Sénégal.



Selon une étude publiée dans la revue scientifique Agriculture & Food Security, les ménages riziculteurs engagés dans ces accords voient leur patrimoine par habitant bondir de « 287 % ».



Menée auprès de 260 exploitations dans les départements de Podor et de Dagana par les chercheurs, cette enquête démontre que ces contrats qui fournissent semences améliorées, engrais et débouchés garantis auprès des meuniers permettent aux paysans d'acquérir des biens durables, allant des équipements ménagers au matériel agricole comme les pompes à eau et les tracteurs.



Si la participation à ces programmes n'entraîne pas de hausse significative des dépenses globales, elle améliore directement la sécurité alimentaire des familles, avec une augmentation de « 38 % » des dépenses dédiées à l'alimentation.



L’analyse souligne que ce modèle profite avant tout aux exploitants les plus modestes, pour qui l’accumulation de biens physiques sert d’épargne de précaution dans des zones rurales souvent dépourvues de services bancaires.



Toutefois, les auteurs relèvent que les ménages les plus démunis ont tendance à « privilégier l'alimentation par rapport aux autres dépenses lorsqu'ils disposent de revenus supplémentaires », ce qui limite à court terme leurs investissements dans la santé, l'éducation ou l'habillement.



Au-delà des exploitations de Podor et Dagana, ces résultats revêtent un enjeu stratégique majeur pour la souveraineté alimentaire du Sénégal. Alors que chaque habitant consomme en moyenne « 85 kilogrammes » de riz par an un chiffre qui devrait atteindre « 95 kilogrammes d'ici 2027 », la production nationale ne couvre encore qu'environ la moitié des besoins du pays, contraignant l'État à importer massivement cette denrée de base.



Face à des rendements nationaux qui peinent à retrouver leurs niveaux records, l'intégration des petits exploitants dans des chaînes de valeur structurées apparaît comme une réponse concrète pour stimuler l'offre locale.



Pour les auteurs de l'étude, ces conclusions appellent à renforcer les stratégies publiques en faveur des contrats sur les cultures vivrières, longtemps négligés au profit des filières d'exportation ou industrielles.



Les chercheurs estiment ainsi que ces dispositifs « peuvent constituer un outil précieux pour la réduction de la pauvreté et des inégalités rurales », tout en plaidant pour des « programmes contractuels publics pour combler les lacunes des modèles privés axés sur le profit ». Une piste prometteuse pour rendre la riziculture sénégalaise plus inclusive et accélérer la marche vers l'autosuffisance.