​Vélingara : les femmes rurales réclament un meilleur accès au foncier

Les femmes rurales du département de Vélingara (sud) montent au créneau pour réclamer un meilleur accès au foncier. À l’occasion de la célébration en différé de la Journée internationale de la femme rurale, mercredi dernier, elles ont interpellé les autorités locales sur les difficultés auxquelles elles sont confrontées pour accéder à la terre et développer leurs activités agricoles.



Prenant la parole lors de cette célébration, Madame Ba Binetou Sidibé, cheffe du Service départemental du développement communautaire, a plaidé pour un accès plus équitable des femmes aux ressources productives. Elle a notamment insisté sur la nécessité de leur faciliter l’accès aux terres agricoles, au financement et à la formation, des leviers essentiels pour renforcer leur autonomie et améliorer leurs conditions de vie.



Dans le même sens, l’adjointe au préfet de Vélingara a invité les maires du département à prendre des mesures en faveur des femmes désireuses de s’investir dans l’agriculture. Elle les a ainsi exhortés à leur attribuer des terres afin de leur permettre de mener à bien leurs projets et de contribuer davantage à l’économie locale.



Pour les femmes rurales, l’accès au foncier demeure un enjeu majeur. Malgré leur rôle dans la production agricole et la sécurité alimentaire, elles rencontrent encore des difficultés pour disposer de terres leur permettant de développer durablement leurs activités.



Au-delà des discours, les participantes attendent désormais des engagements suivis d’effets. Elles espèrent que cet appel sera entendu par les autorités locales et débouchera sur des initiatives concrètes pour améliorer leur accès aux ressources productives.



L’objectif est de renforcer l’autonomisation économique des femmes rurales, de valoriser leur contribution au développement du département de Vélingara et de promouvoir une agriculture plus inclusive et durable.