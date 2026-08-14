​Vente des cartes : PASTEF dépasse le million et pourrait atteindre 2 millions, selon Khadija Mahécor Diouf

La vente des cartes de PASTEF dépasse les objectifs fixés par le parti. Selon Khadija Mahécor Diouf, secrétaire générale adjointe de PASTEF et mairesse de Golf Sud, le parti a déjà dépassé le cap d’un million de militants actifs. Elle estime même que le nombre pourrait atteindre 1,5 million.



Khadija Mahécor Diouf se réjouit de la mobilisation des Sénégalais autour de la vente des cartes du parti. « On a dépassé le million ! Pour moi, c’était un objectif. Pourquoi je dis “c’était” ? Parce que c’est derrière nous », a-t-elle affirmé lors d'un interview accordé à PressAfrikTv.



Pour la secrétaire générale adjointe de PASTEF, cette opération ne sert pas seulement à augmenter le nombre de militants. Elle doit aussi permettre au parti de mieux s’organiser. « Les gens doivent pouvoir se compter, savoir combien ils sont, savoir combien de militants il y a dans chaque localité, quelles structures sont en place et comment s’organiser », a-t-elle expliqué.



Le cap de 1,5 million de militants visé



Khadija Mahécor Diouf pense déjà à un nouveau cap. Selon elle, PASTEF pourrait bientôt compter 1,5 million de militants. « Aujourd’hui, non seulement nous avons dépassé le million, mais je pense même que nous allons atteindre 1 500 000, et certains disent même que nous en sommes à 2 millions», a-t-elle avancé.



Elle donne l’exemple du département de Vélingara, où elle supervise l’opération de vente des cartes. « Le premier jour où l’on a distribué les cartes dans le département de Vélingara, en l’espace de quatre jours, il n’y avait plus de cartes »,a raconté la mairesse.



Face au manque de cartes physiques, le parti propose également l’inscription en ligne. Le militant peut s’inscrire volontairement, payer 1 000 FCFA et recevoir une carte virtuelle.



Un milliard de FCFA de financement grâce à la vente des cartes



La vente des cartes représente aussi une source de financement pour PASTEF. Khadija Mahécor Diouf explique qu’avec un million de cartes vendues à 1 000 FCFA, le parti pourrait mobiliser 1 milliard de FCFA. « Lorsque vous avez 1 million de cartes vendues à 1 000 de FCFA, vous dégagez un budget d’un milliard de FCFA que vous pouvez investir dans vos activités politiques, et ce, en toute transparence », a -t-elle souligné.



La responsable de PASTEF insiste également sur l’intérêt de la plateforme numérique. Selon elle, elle permet au parti de connaître le nombre de militants dans chaque zone et de mieux organiser ses activités. « Cela permet au parti d’obtenir très facilement des statistiques sur les zones où nous avons véritablement des militants actifs », a expliqué la secrétaire générale adjointe de Pastef.



Pour Khadija Mahécor Diouf, la vente des cartes marque ainsi une nouvelle étape pour PASTEF qui est de passer d’une forte mobilisation à une organisation mieux structurée et capable de connaître précisément sa base militante.