​Vie chère au Sénégal : Aïssata Tall Sall appelle à agir pour le social

La députée Aïssata Tall Sall appelle ses collègues parlementaires à accorder davantage d’attention aux difficultés économiques et sociales auxquelles sont confrontés les ménages sénégalais. Elle s’est exprimée mardi, lors de l’examen en plénière du Code du travail et du Code de la sécurité sociale.



Prenant la parole à l’Assemblée nationale, l’ancienne ministre a invité les élus à ne pas perdre de vue les préoccupations quotidiennes des populations, dans un contexte marqué notamment par la hausse du coût de la vie.



« Les vraies difficultés des Sénégalais », a-t-elle insisté, en appelant les députés à davantage se pencher sur les problèmes que les citoyens leur signalent au quotidien.



Aïssata Tall Sall a notamment fait référence aux débats récents sur les déclarations de patrimoine des principales autorités de l’État. « Depuis hier, nous débattons, nous discutons, parfois même nous nous chamaillons sur la déclaration de patrimoine du président de la République, du président de l’Assemblée nationale, du Premier ministre », a-t-elle relevé.



Sans contester la pertinence de ces discussions, la députée estime que celles-ci ne doivent pas détourner les parlementaires des préoccupations immédiates des populations.



« Parlons-nous, nous les députés élus du peuple, sur les déclarations des difficultés que les Sénégalais nous envoient chaque jour et le soir dans leur foyer ? », a-t-elle lancé.



À travers cette interpellation, Aïssata Tall Sall appelle ainsi l’Assemblée nationale à placer les préoccupations sociales et économiques des ménages au cœur de son action parlementaire, informe le Temoin.