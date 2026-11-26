À l’approche des fêtes de fin d’année, les projets de déplacement des ressortissants américains pourraient être bouleversés. Selon les données du département d’État américain relayées par The US Sun, 25 pays font actuellement l’objet d’un avis de voyage de niveau 3, exhortant les citoyens à « reconsidérer leurs voyages » face à des menaces telles que le terrorisme, la criminalité, les troubles civils ou encore les enlèvements.



À cette liste s’ajoutent 24 autres destinations classées au niveau 4, l’alerte maximale par laquelle Washington ordonne de « ne pas voyager ».



L’Afrique concentre une part importante de ces mises en garde, avec près d’une vingtaine de pays concernés par les deux niveaux d’alerte.Au niveau 3, six nations africaines sont pointées du doigt pour une accumulation de facteurs de risque :



L’Éthiopie, le Kenya et le Nigéria cumulent les alertes liées aux troubles, à la criminalité, au terrorisme ainsi qu’aux risques d’enlèvements ou de prises d’otages (auxquels s’ajoutent des risques sanitaires pour le Kenya et le Nigéria).



La Mauritanie est visée pour des menaces liées au terrorisme, à la criminalité et à la santé.

Le Burundi et le Rwanda font l’objet d’avertissements concernant les troubles, la criminalité et les problèmes sanitaires. La Guinée-Bissau est quant à elle signalée pour les troubles et les risques sanitaires.



Par ailleurs, la quasi-totalité des zones jugées les plus critiques par Washington se situe sur le continent. Parmi les 24 pays sous alerte rouge (niveau 4), onze sont africains : le Burkina Faso, la Libye, le Mali, le Niger, l’Ouganda, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud et le Tchad. Pour l’ensemble de ces destinations, le message des autorités américaines reste sans équivoque : « Ne voyagez pas ».