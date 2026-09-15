​Washington: Bassirou Diomaye Faye échange avec le président du Groupe de la Banque mondiale

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a obtenu l’engagement de la Banque mondiale à soutenir la stabilisation du cadre macroéconomique et la transformation structurelle du Sénégal. En tournée à Washington depuis dimanche, le chef de l’État a rencontré le président du Groupe de la Banque mondiale pour évoquer les perspectives de coopération entre les deux parties.



Selon la présidence de la République du Sénégal, les échanges ont permis de confirmer l’appui de l’institution financière internationale aux efforts engagés par le Sénégal pour consolider son économie et accélérer sa transformation structurelle.



La Banque mondiale a également confirmé sa volonté de contribuer au financement durable des politiques publiques sénégalaises au cours des prochaines années, précise la présidence.



Cette rencontre intervient alors que le Sénégal cherche à renforcer la stabilité de son cadre macroéconomique et à mobiliser des financements durables pour accompagner ses priorités de développement.