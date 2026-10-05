​Week-end macabre : sept morts dans des effondrements, une électrocution et des noyades

Entre vendredi soir et dimanche 4 octobre 2026, sept personnes ont perdu la vie dans plusieurs accidents et incidents à Dakar, Kaolack, Touba et Matam.



À Yeumbeul, un forgeron d’environ 22 ans est mort électrocuté dans son atelier alors qu’il manipulait des câbles électriques.



Sur la Corniche Ouest, le corps sans vie d’un homme de 72 ans, sans domicile fixe, a été découvert près de la Porte du Troisième Millénaire. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes du décès.



À Kaolack, l’effondrement d’une dalle dans une maison abritant un daara a coûté la vie au maître coranique, âgé d’environ 45 ans. Sa famille, présente dans le bâtiment, a pu être secourue.



À Touba Alomga, un mur de clôture s’est effondré sur deux enfants de quatre ans. L’un d’eux est décédé sur le coup, tandis que l’autre a été évacué à l’hôpital Matlaboul Fawzaini.



À Matam, l’effondrement de la dalle d’une case a fait une victime, une femme d’environ 40 ans. Deux autres personnes ont été grièvement blessées et évacuées vers l’hôpital régional de Matam.



Enfin, aux Parcelles Assainies, une mère d’environ 25 ans et son fils de quatre ans sont morts noyés après l’effondrement du mur d’une maison à l’Unité 7, consécutif aux fortes pluies. Une enquête est en cours pour établir les circonstances exactes du drame.