Une course-poursuite présumée entre deux conducteurs de véhicules de l’Unité de coordination de la gestion des déchets (UCG) a viré au drame dans le quartier Talibou Khonkh, à Yeumbeul Comico (banlieue dakaroise). Deux garçons de 13 ans ont été percutés dans la nuit du 21 novembre. L’un d’eux, Bara M., a succombé à ses blessures.
Grièvement blessés, ils ont été transportés par les Sapeurs-pompiers, à l'hôpital pour leur prise en charge médicale. Malheureusement, en cours de route, Bara M. a succombé à ses blessures. Le corps sans vie a été acheminé à l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff, aux fins d'autopsie.
Selon le journal Libération, le commissariat de Yeumbeul Comico a été alerté vers 22 h 45 d’un accident de la circulation survenu à Talibou Khonkh. Les premières constatations ont mis en cause deux conducteurs de véhicules de l’UCG. Il s’agit de Modou D., âgé de 45 ans, et de Coumba N., 31 ans.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour « blessures involontaires par accident de la circulation routière ayant entraîné la mort et mise en danger de la vie d’autrui ».
Le parquet a été informé et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame.
Grièvement blessés, ils ont été transportés par les Sapeurs-pompiers, à l'hôpital pour leur prise en charge médicale. Malheureusement, en cours de route, Bara M. a succombé à ses blessures. Le corps sans vie a été acheminé à l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff, aux fins d'autopsie.
Selon le journal Libération, le commissariat de Yeumbeul Comico a été alerté vers 22 h 45 d’un accident de la circulation survenu à Talibou Khonkh. Les premières constatations ont mis en cause deux conducteurs de véhicules de l’UCG. Il s’agit de Modou D., âgé de 45 ans, et de Coumba N., 31 ans.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour « blessures involontaires par accident de la circulation routière ayant entraîné la mort et mise en danger de la vie d’autrui ».
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