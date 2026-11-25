Dans la banlieue de Dakar, un nouveau-né de sexe masculin a été retrouvé vivant ce lundi 24 novembre, vers 11h15, dans l'épave d'un véhicule à Médina Yeumbeul 2A, près de la gare du TER. Alertés, les policiers du commissariat de Yeumbeul Sud se sont rendus sur les lieux pour constater les faits, selon le journal Libération.



Le bébé, qui portait encore son cordon ombilical et semblait en bonne santé, était enveloppé dans un tissu wax multicolore. Il avait été déposé à l'arrière d'un minicar blanc servant au transport de marchandises. C'est un talibé qui jouait près des épaves qui a fait la découverte.



Aucun indice permettant d'identifier la personne ayant abandonné l'enfant n'a été relevé sur place. Le nouveau-né a été transporté par les sapeurs-pompiers à l'hôpital de Yeumbeul pour des examens médicaux. Une enquête a été ouverte.