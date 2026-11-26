Des experts appellent à une mise en œuvre concrète de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). S'appuyant sur le troisième rapport annuel phare d'Afrobarometer, « Au-delà des frontières : Regards citoyens sur un ordre mondial en mutation », l'enquête menée dans 38 pays africains en 2024/2025 montre que 62 % des citoyens jugent préférable pour leur économie de faciliter les échanges extérieurs, tandis que seuls 13 % ont entendu parler de la ZLECAf.



De même, si 56 % soutiennent la libre circulation régionale, 63 % estiment qu'il est difficile de franchir les frontières.



Lors de cette rencontre, les intervenants ont insisté sur la mobilité des personnes, l'accès à l'information commerciale et l'application effective des engagements. Le directeur général d'Afrobarometer, Joseph Asunka, a estimé : « Je ne peux pas imaginer une zone de libre-échange continentale qui soit réellement efficace si nous ne facilitons pas la circulation des personnes », ajoutant que « la mobilité de la main-d'œuvre et des individus est ce qui permet à la zone de libre-échange continentale de fonctionner et lui confère un impact bien plus important ».



Les experts ont également appelé à combler le déficit d'informations pratiques et à traduire les textes en réalités sur le terrain. Louis Yaw Afful, responsable de l'AfCFTA Policy Network, a averti : « Il existe un fossé important en matière d'informations commerciales que tous les Etats parties et les parties prenantes doivent examiner, réviser et modifier ».