​Zac Mbao : les premiers indices après le meurtre d’un bijoutier de 55 ans

Âgé de 55 ans, Modou Khabane Guèye, gérant de la « Bijouterie Zac Mbao », a été découvert dans la soirée du 17 octobre 2026, gisant dans une mare de sang dans sa bijouterie, située entre les ronds-points Axa et Sipres (Rufisque, est). Selon Libération, les premiers constats font état de traces de sang laissant supposer une violente lutte, de caméras de surveillance emportées et d’un coffre-fort resté fermé.



Alertés, les éléments du commissariat de Rufisque se sont rendus sur les lieux, accompagnés de la police technique et scientifique. Le corps a été retrouvé allongé derrière le comptoir, les pieds à peine visibles depuis la porte d’entrée.



Les premiers constats auraient révélé des traces de sang sur les rebords des murs, laissant supposer une lutte violente. Les enquêteurs auraient également découvert un coffre-fort fermé, qui aurait fait l’objet de tentatives d’ouverture.



L’examen du corps a permis de relever une blessure ouverte du côté gauche de la tête, ainsi que des hématomes sur l’avant-bras gauche et la cuisse droite. Les caméras de surveillance auraient t été emportées et le disjoncteur du compteur électrique aurait été coupé.



Une enquête est en cours. Les policiers disposeraient déjà d’une piste.