À Zac Mbao dans la banlieue dakaroise, Mademba Fall, un éleveur de 23 ans, a été condamné à cinq ans de prison ferme pour acte contre nature. Dans la nuit du 6 novembre 2026, il s'était introduit dans un daara en escaladant le mur de clôture, avant de tenter de retirer les sous-vêtements de trois talibés âgés de 12 ans, qui dormaient sous une tente.



Réveillés par ses agissements, les enfants ont alerté les occupants de l'établissement. Interpellé par le responsable du daara, le mis en cause a reconnu son intrusion, tout en niant toute intention sexuelle.



À la barre, il aurait soutenu qu'il était ivre et cherchait simplement un endroit où dormir. Malgré ses dénégations, les témoignages des enfants ont pesé dans les débats. Le tribunal a requalifié les faits en acte contre nature et prononcé une peine de cinq ans ferme, supérieure aux trois ans requis par le parquet, selon L'Obs.