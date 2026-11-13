​Ziguinchor : deux corps retrouvés flottant au large de Cap-Skirring

Deux corps sans vie, en état de putréfaction avancée, ont été découverts flottant à quelques kilomètres du quai de peche de Cap-Skirring (sud). Les deux corps ont été à tour retrouvés par des pêcheurs qui ont aussitôt fait un signalement aux gendarmes. Selon le journal Libération, tout laisse croire qu’il s’agit de victime du «Barça walla barsakh».



Pour rappel, une trentaine de corps sans vie ont été découverts le 7 novembre 2026 dans l’après-midi sur la plage de Lompoul, dans le département de Kébémer (nord-ouest), au lendemain du signalement d’une pirogue qui aurait échoué au large de cette localité du nord du Sénégal. Les dépouilles ont été retrouvées sur le littoral, dans la zone de Tébène, située dans le secteur de Potou Saradao.