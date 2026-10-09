​Ziguinchor : deux nouveaux forages annoncés pour renforcer l’approvisionnement en eau

Deux nouveaux forages d’une capacité de production de 200 mètres cubes d’eau par heure chacun seront bientôt construits à Ziguinchor (sud). Le projet, porté par la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES), vise à renforcer l’approvisionnement en eau de la ville.



« Ziguinchor fait partie des projets prioritaires de la SONES », a indiqué le directeur territorial de la zone sud-est de SEN’EAU, Oumar Sarr, lors d’une réunion de travail avec des abonnés de SEN’EAU.



En complément de ces ouvrages, une ancienne usine de production d’eau située à Niaguis sera réhabilitée. Elle devrait retrouver une capacité de production de 150 mètres cubes d’eau par heure, contribuant ainsi à améliorer la desserte en eau de la région.



Le financement des travaux est déjà bouclé, selon Oumar Sarr, qui précise que le choix de l’entreprise chargée de leur exécution est attendu prochainement. À travers ces investissements, SEN’EAU entend également anticiper l’évolution des besoins en eau dans la région de Ziguinchor.



Par ailleurs, le responsable a alerté sur la multiplication des forages et des puits construits sans autorisation par certains habitants. Il a indiqué avoir abordé cette question avec le préfet et le maire de Ziguinchor, soulignant la nécessité de respecter la réglementation en vigueur.



La zone sud-est de SEN’EAU couvre les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.

