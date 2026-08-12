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🔴​ DIRECT - Déclaration de Patrimoine: l'OFNAC dévoile la liste provisoire des défaillants et...

PressAfrik vous invite à suivre, en direct, l'émission PressKafé de ce mercredi 12 juillet, au lendemain de la publication du rapport de l'OFNAC, qui épingle des cadres de l'Administration sénégalaise ayant refusé de déclarer leurs patrimoines...




Dia Koussa

Mercredi 12 Août 2026 - 11:31


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