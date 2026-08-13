🔴​ DIRECT - Déclaration de patrimoine : le Procureur financier dément figurer sur la liste des...

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, l'émission PressKafé de ce jeudi 13 août 2026. Au menu des échanges, la liste sur la déclaration de patrimoine, ainsi que les nombreuses erreurs notées...

Dia Koussa

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