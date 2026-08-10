🔴​ DIRECT - Dissolution de l'Assemblée Nationale, report des locales : Sonko menace...

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, son émission PressKafé. Au menu des échanges, plusieurs sujets dont l'ouverture d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale du Sénégal, où les députés comptent examiner une loi portant sur la déclaration du patrimoine du chef d'Etat à la fin de son mandat.

Dia Koussa

div id="taboola-below-article-thumbnails">