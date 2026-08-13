🔴​ DIRECT - Passation de Wally Diouf Bodian, bras de fer Exécutif-Législatif et tiraillements ...

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, son émission MidiKeng. Plusieurs sujets au menu dont la passation de charges au port de Dakar entre Wally Diouf Bodian et son successeur, ainsi que le bras de fer entre le Pastef d'Ousmane Sonko et Kiiraay de Diomaye Faye, qui n'a pas encore convoqué le collègue électoral pour les élections municipales de 2027...

Dia Koussa

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