🔴 DIRECT – Touba : un enfant égorgé par sa mère, un nourrisson mort après une excision clandestine, tensions au sein de Pastef…

Dans cette édition de Press’Kafé, retour sur le drame de Touba où une mère a égorgé son fils de 3 ans, la mort d’un nourrisson après une excision clandestine et les tensions qui secouent le Pastef.

Fatime Gueye

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