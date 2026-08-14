🔴 Direct : « Kaddu Lamb » analyse le duel Franc-Reug Reug

L’émission “Kaddu Lamb” de ce vendredi 14 août 2026 sera consacrée au choc tant attendu entre Franc et Reug-Reug. À cette occasion, l’animateur Ameth Thierno Ndiaye échangera en direct avec les téléspectateurs par téléphone, afin de recueillir leurs impressions et analyses sur ce combat qui fait vibrer les passionnés de lutte.