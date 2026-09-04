🔴 EN DIRECT -Duel Pastef vs Kiiraay : Quand la politique croise l'affaire Lonase et les arrestat...

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, la dernière émission de la semaine de PressKafé. Au menu des échanges, la bataille politique entre le Pastef d'Ousmane Sonko et le parti présidentiel Kiiraay, ainsi que l'affaire de la Lonase...

Dia Koussa

div id="taboola-below-article-thumbnails">