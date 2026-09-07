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🔴 EN DIRECT - Entre marche contre la vie chère, scandale de l'ASER, DPG et les 500 millions des JOJ…

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, l'émission PressKafé de ce lundi. Au menu des échanges, plusieurs sujets d'actualité dontt la marche contre la cherté de la vie du mouvement "30 jours pour un juste prix", le scandale de l'ASER et la Déclaration de politique générale du gouvernement ...




Charles KOSSONOU

Lundi 7 Septembre 2026 - 11:36


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