🔴DIRECT -1243 milliards du FMI validés... Arrestation de Rox la "Chancelière" Jessica...

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, l'émission PressKafé de ce mercredi. Au menu, plusieurs sujets dont l'accord technique entre le FMI et le Sénégal pour le déblocage de 1243 milliards FCFA...

Dia Koussa

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