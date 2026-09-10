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🔴DIRECT : Ce qu'il faut savoir sur le scandale Yaakar Teranga, l'affaire Rox & Cie et le match…

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, son émission PressKafé de ce jeudi. Au menu des échanges, plusisuers sujets dont les révélations du Premier ministre Al Aminou Lô sur l'affaire Yaakar Teranga, ainsi que l'affaire Rox et ses coaccusées...




Dia Koussa

Jeudi 10 Septembre 2026 - 11:21


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