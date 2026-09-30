🔴DIRECT : Clash Pastef vs Kiiraay : Le coup de gueule de Diomaye contre les insulteurs publics !

Le coup de gueule du président Diomaye Faye contre les « insulteurs publics » au cœur des débats. Décryptage et échanges sans détour dans votre émission Press’Kafé de ce mercredi.

Fatime Gueye

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