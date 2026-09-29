🔴DIRECT : Code pétrolier : Viera face à son destin, Fadilou Keïta devant la justice ?

PressAfrik vous invite à suivre, en direct, son émission MidiKeng. Au menu, plusieurs sujets dont le deuxième match de Patrick Viera, en qualité de sélectionneur des Lions, ainsi que l'affaire judiciaire de Fadilou Keïta...

Dia Koussa

div id="taboola-below-article-thumbnails">