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🔴DIRECT - Colobane, Tilène et Médina : la police expulse les étrangers, 234 interpellations...

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, l'émission PressKafé de ce jeudi. Au menu: plusieurs sujets dont l'offensive policière dans le cadre des opérations de désencombrements de la voie publique et de "traque" des mendiants...




Charles KOSSONOU

Jeudi 20 Août 2026 - 11:13


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