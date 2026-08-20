🔴DIRECT - Colobane, Tilène et Médina : la police expulse les étrangers, 234 interpellations...

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, l'émission PressKafé de ce jeudi. Au menu: plusieurs sujets dont l'offensive policière dans le cadre des opérations de désencombrements de la voie publique et de "traque" des mendiants...

Charles KOSSONOU

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