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🔴DIRECT - Édition spéciale : Al Aminou Lô face à Sonko, y aura-t-il une motion de censure ?

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, son Edition spéciale sur la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre Al Aminou Lô.




Dia Koussa

Mardi 8 Septembre 2026 - 11:06


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