🔴DIRECT - Fonds Spéciaux: présumé scandale des 3 milliards, l'Ex Dage dément Sonko

​PressAfrik TV vous invite à suivre, ce mercredi, son émission PressKafé. Au menu, plusieurs sujets dont l’affaire des trois milliards de FCFA de «fonds spéciaux» utilisés à la primature par Ousmane Sonko.

Dia Koussa

div id="taboola-below-article-thumbnails">