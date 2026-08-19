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🔴DIRECT - Fonds Spéciaux: présumé scandale des 3 milliards, l'Ex Dage dément Sonko

​PressAfrik TV vous invite à suivre, ce mercredi, son émission PressKafé. Au menu, plusieurs sujets dont l’affaire des trois milliards de FCFA de «fonds spéciaux» utilisés à la primature par Ousmane Sonko.




Dia Koussa

Mercredi 19 Août 2026 - 11:24


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