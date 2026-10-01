🔴DIRECT : Hémicycle : entre injures et agressions, Reug Reug dans la tourmente…

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, son émission PressKafé. Au menu des échanges, le décryptage de l'actualité sénégalaise marquée par des échauffourées entre un député de la majorité Pastef et son collègue Abdou Mbow (opposition), ainsi que l'affaire du lutteur Reug Reug, impliqué dans un scandale de faux billets de banque...

Dia Koussa

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