🔴DIRECT - Ibrahima Dieng invité de « L’Entretien » sur PressAfrik TV HD : hausse du carburant et actualité politique au menu

Ce jeudi 20 août 2026, l’émission phare de PressAfrik TV HD, « L'Entretien », reçoit Ibrahima Dieng. Économiste de formation, expert en finance et en commande publique, il est également membre fondateur du parti Kiiraay Les Patriotes Républicains.



Face au journaliste Abdoulaye Diack, l’invité décryptera la récente hausse des prix du carburant, sans occulter les grandes tendances de l’actualité nationale et politique.