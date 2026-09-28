🔴DIRECT « Jotaay Sport » : Vieira face à l’Éthiopie, soupçons sur la FSF et violences dans les navetanes

L’émission « Jotaay Sport », ce lundi 28 septembre 2026, décrypte la deuxième sortie du sélectionneur Patrick Vieira, ce mardi face à l’Éthiopie à Bahir Dar (13h00 GMT). Ibrahima Ndiaye et ses invités se prononceront également sur les soupçons de truquage de l’élection qui secouent la Fédération sénégalaise de football (FSF), ainsi que sur les violences dans les « navetanes ».
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