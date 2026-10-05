🔴DIRECT « Jotaay Sport » : report des championnats du Sénégal et les sorties des sélections au menu

Ce lundi 5 octobre 2026, l’émission « Jotaay Sport » revient sur le report des championnats du Sénégal. Ibrahima Ndiaye et ses invités se pencheront également sur les performances des différentes sélections sénégalaises, ainsi que sur le bilan du rassemblement de l’équipe A du Sénégal lors de la fenêtre FIFA de septembre.
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