🔴DIRECT "Kaddu Lamb" : Spécial Talfa vs Mor Kang Kang, Armée vs Souleye Gaidé

L’émission "Kaddu Lamb" de ce vendredi consacre un volet spécial au combat très attendu entre Talfa et Mor Kang Kang.
Ameth Thierno Ndiaye et ses téléspectateurs analyseront ce face-à-face qui oppose deux phénomènes de la lutte.
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