🔴DIRECT - L’appel qui fait du bruit: Aminata Touré, la réplique d’Amadou Bâ et les marchés...

Autres articles
-
Sénégal : Sonko estime que Thierno Alassane Sall «a du chemin à faire» pour «atteindre» son niveau
-
🛑Direct | Assemblée Nationale : Examen du Projet de Loi d'infrastructure et Sécurité
-
« Ici, c’est la démocratie ! » et « 5 minutes de gloire » : le clash explosif entre TAS et Sonko sur l’article 77
-
Assemblée nationale: Abdou Mbow tacle Sonko sur les «crédits spéciaux» dans un vif échange
-
Dakar : El Malick Ndiaye appelle à «réfléchir à l'introduction dès l'école d'une véritable initiation au numérique»