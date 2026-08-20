🔴DIRECT - L’appel qui fait du bruit: Aminata Touré, la réplique d’Amadou Bâ et les marchés...

Suivez, en direct, la dernière émission de MidiKeng de la semaine. Plusieurs sujets seront abordés par nos experts et invités dont l'affaire des "crédits spéciaux" ayant poussé la majorité parlementaire et le parti présidentiel à s'attaquer mutuellement par conférence de presse interposée.

Dia Koussa

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